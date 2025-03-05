Після двох років розшуку: Німеччина передала Україні посадовця податкової, у чому його звинувачують

На кордоні його передали співробітникам ДБР

Німеччина передала Україні підозрюваного в фальсифікації перевірки підприємця, що призвело до несплати 1,3 млн грн податків. Колишнього заступника керівника податкової служби Полтавщини, якого розшукували понад два роки, затримали на території Німеччини в грудні 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначається, що після цього його екстрадували до України, де співробітники Нацполіції передали його слідчим ДБР на міжнародному пункті пропуску "Краківець" на Львівщині.

Чоловіка підозрюють у пособництві зловживанню службовим становищем та службовому підробленні, вчинених організованою групою.

Слідчі встановили, що він разом з іншими посадовцями сфальсифікував акт перевірки полтавського підприємця і внесли до нього неправдиві відомості, що дозволило уникнути сплати значної суми податків.

Як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, Україні видали Олега Волошинова.

Після початку досудового розслідування у 2023 році підозрюваний втік за кордон та був оголошений у міжнародний розшук.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що правоохоронні органи Польщі видали Україні жительку Славути, яку підозрюють у торгівлі наркотиками. Жінка намагалася уникнути відповідальності, втікши за кордон після внесення застави.