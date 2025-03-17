Одну з платіжок за комуналку хочуть прибрати: скільки заощадимо та про що мова

Комунальні платіжки можуть стати меншими: у Верховній Раді нова ініціатива.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13095, який передбачає скасування плати за транспортування природного газу для побутових споживачів. Ініціатором документа став народний депутат від "Слуги народу", член бюджетного комітету Максим Заремський.

Згідно з текстом законопроєкту, українців планують звільнити від оплати послуг транспортування та розподілу газу на період воєнного стану та ще протягом року після його завершення.

Заремський пояснює свою ініціативу тим, що значна частина населення ледве виживає на мінімальні зарплати, пенсії та соціальні виплати, а економічна ситуація в країні лише ускладнюється через зростання податків.

Депутат також зазначає, що отримував численні скарги від своїх виборців на платіжку за розподіл газу, адже чимало газових мереж прокладалися за кошти самих споживачів, а не держави.

Вартість доставки газу операторами ГРМ на 1.02.2025 складала в середньому 2 грн за м³ з ПДВ. Але залежно від регіону та постачальника, ціни можуть трішки змінюватися. Точну вартість доставки пожна дізнатися на сайті МінФін.

Чи підтримає Верховна Рада цю ініціативу, поки невідомо. Однак скасування окремої платіжки за транспортування газу могло б стати значним полегшенням для багатьох українських родин.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення опалювального сезону Україна має сформувати новий газовий баланс на наступний рік. Цим питанням займатимуться НАК "Нафтогаз" та уряд. Однак ситуація з імпортом газу викликає багато питань. Чи торкнеться це звичайних громадян?