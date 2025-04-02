Гігабітний інтернет від "Київстар" безкоштовно: як потрапити у список щасливчиків

Хто може отримати швидкісний інтернет без додаткової оплати?

З 1 квітня по 30 червня 2025 року українські абоненти можуть отримати гігабітний інтернет без додаткової плати. Це стало можливим завдяки акції "Гігабітний бонус", яку запустив оператор "Київстар".

Як повідомляється на офіційному сайті оператора, учасники акції можуть безкоштовно перейти зі стандартної швидкості 100 Мбіт/с на 1 Гбіт/с. Це дозволить користуватися інтернетом без обмежень – дивитися відео у високій якості, грати в онлайн-ігри без затримок і швидко завантажувати великі файли.

Хто може скористатися пропозицією?

Акція поширюється на нових абонентів, які обирають тарифи "Удача" або "Все разом Перевага". Проте, є кілька умов:

У вас не має бути підключеного додаткового пакета "Гігабіт".

Ви не брали участі в акції "Спробуй Гігабіт".

За вашою адресою є технічна можливість для підключення гігабітного інтернету.

Як активувати швидкісний інтернет?

Після підключення відповідного тарифу гігабітна швидкість має активуватися автоматично. Якщо цього не сталося, слід звернутися до служби підтримки або відвідати магазин оператора.

Після завершення акційного періоду користувачі можуть обрати, чи залишатися на високій швидкості або повернутися до стандартного тарифу. Важливо пам’ятати, що участь у пропозиції можлива лише один раз.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 27 березня 2025 року мобільний оператор Київстар впроваджує новий тарифний план для корпоративних клієнтів – "Бізнес UA. Онлайн". Його особливістю є можливість підключення лише через офіційний сайт оператора, а фіксована ціна становитиме 230 грн/міс щонайменше до 31 грудня 2025 року.