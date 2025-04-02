Гигабитный интернет от "Киевстар" бесплатно: как попасть в список счастливчиков

Кто может получить высокоскоростной интернет без дополнительной оплаты?

С 1 апреля по 30 июня 2025 г. украинские абоненты могут получить гигабитный интернет без дополнительной платы. Это стало возможным благодаря акции "Гигабитный бонус", которую запустил оператор "Киевстар".

Как сообщается на официальном сайте оператора, участники акции могут бесплатно перейти со стандартной скорости 100 Мбит/с на 1 Гбит/с. Это позволит пользоваться интернетом без ограничений – смотреть видео в высоком качестве, играть в онлайн игры без задержек и быстро загружать большие файлы.

Кто может воспользоваться предложением?

Акция распространяется на новых абонентов, выбирающих тарифы "Удача" или "Все вместе Преимущество". Однако есть несколько условий:

У вас не должен быть подключен дополнительный пакет "Гигабит".

Вы не участвовали в акции "Попробуй Гигабит".

По вашему адресу есть техническая возможность для подключения гигабитного интернета.

Как активировать высокоскоростной интернет?

После подключения соответствующего тарифа гигабитная скорость активируется автоматически. Если этого не произошло, обратитесь в службу поддержки или посетите магазин оператора.

По завершении акционного периода пользователи могут выбрать, оставаться ли на высокой скорости или вернуться к стандартному тарифу. Важно помнить, что участие в предложении возможно только один раз.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 27 марта 2025 мобильный оператор Киевстар внедряет новый тарифный план для корпоративных клиентов — "Бизнес UA. Онлайн". Его особенностью является возможность подключения только через официальный сайт оператора, а фиксированная цена составит 230 грн/мес, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года.