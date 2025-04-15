Прокурорам уменьшат пенсии: как должны перечислить выплаты по новому закону

Часть чиновников будет получать меньшие пенсии

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №12278, предусматривающий ограничение в пенсионном обеспечении работников прокуратуры. За документ проголосовали 239 народных депутатов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Законопроект, в частности, предлагает назначать пенсии за выслугу лет прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры, а также предусматривает перерасчет таких пенсий с учетом роста потребительских цен и доходов населения.

Кроме того, закрепляется, что изменять пенсионное законодательство можно исключительно отдельным законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Этот документ удалось принять только со второй попытки – на предыдущем заседании голосов не хватило. По словам главы Комитета Даниила Гетманцева, новация должна отменить норму, согласно которой прокуроры могли получить пенсию уже в 35 лет в размере сотен тысяч гривен. В то же время, по данным Министерства соцполитики, ежегодно на выплаты спецпенсий государство тратит более 120 млрд грн, большинство из которых получают силовики — более 650 тысяч человек.

Средний размер пожизненного денежного содержания для прокуроров составляет 21 940 грн. В отдельных случаях сумма превышает 90 тысяч грн в месяц, в то время как минимальная пенсия для рядового гражданина — 2500 грн. Самой многочисленной категорией среди спецпенсионеров остаются работники силовых органов – их пенсия составляет в среднем 10 032 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Министерстве здравоохранения отменили инвалидность у 74 из 526 прокуроров, имевших соответствующий статус. В то же время, несмотря на выявленные факты неправомерного оформления, в Офисе генерального прокурора заявили, что не планируют увольнять ни одного из этих сотрудников.