Податки на криптовалюту в Україні стали ще ближче. Хто та скільки буде платити

Законопроєкт розглядатимуть 25 квітня

Уже цього тижня парламентський Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроєкт про криптовалюту. Він торкнеться не лише оподаткування, а й її обігу в Україні.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев. За його словами, документ нараховує 200 сторінок, охоплюючи всі ключові аспекти регулювання криптовалют.

"Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування", — йдеться у повідомленні.

За словами Гетманцева, щодо оподаткування запропонована проста модель: податок сплачуватиметься лише з прибутку. Фактична наявність на рахунку криптовалюти без зміни її кількості не буде оподатковуватись. Тому різниця між витратами на придбання криптоактивів і доходами від їх продажу протягом року буде впливати на податок.

Також протягом року після набуття чинності закону українці зможуть задекларувати прибутки від криптовалюти за ставкою 5% без підтвердження первинних витрат. Більше деталей Гетманцев пообіцяв озвучити після засідання комітету, яке відбудеться 25 квітня.

Нагадаємо, що нещодавно оголошені президентом США Дональдом Трампом мита боляче обвалили біткоїн і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і скільки платиме податків з криптовалюти в Україні.