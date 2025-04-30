С продаж б/у вещей украинцам придется платить налоги: как это будет работать

Налоги будет удерживать торговая площадка

В Украине могут ввести налог на продажу товаров через специальные торговые площадки. При этом в текущих версиях законопроектов нет исключения для товаров, бывших в употреблении.

Об этом рассказала нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ("ЕС") в эфире "Киев 24". По ее словам, сейчас речь идет о введении 5% на доходы физлиц и еще 5% военного сбора, если речь идет о не более чем трех продажах на сумму меньше 2000 евро.

"Если вы договорились продать какую-то вещь за 100 гривен, то получите вы на карточку 90 гривен. 10% оператор платформы удержит как налог", — сказала она.

При этом Южанина отметила, что вопросов не возникнет, если оператор зарегистрирован в Украине. Если же оператор не является резидентом Украины, то ему придется открывать тут свое представительство, чтобы вести деятельность.

Нардеп затрудняется сказать, окажет ли это какое-то влияние на цены для покупателей, поскольку далеко не на весь товар можно поднять цену, чтобы его покупка была выгодной. При этом она подчеркнула, что в текущих версиях законопроекта нет нормы о том, что продажа б/у товаров будет освобождена от налогов.

Как сообщалось ранее, в Госналоговой ранее рассказали "Телеграфу" о том, что налоговики разделяют продажу личных вещей и ведение бизнеса через маркетплейсы. Однако там признаются, что действительно их мониторят.