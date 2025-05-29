Майже у 300 разів більше за сусідів. Скільки золота зберігає Нацбанк України

За обсягами ЗВР Україна посідає місце між Ганою і Еквадором

На кінець 2024 року Україна входила в топ-60 країн, що мають золотовалютні резерви. Так, запаси Нацбанку у сотні разів перевищують ЗВР одного з наших найближчих сусідів.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на дані найбільшого у світі онлайн-ринку золотих зливків BullionVault.

Більше читайте у публікації: "Скільки золота реально лишилось в резерві України й коли його найбільше розпродавали".

Так, за підсумком 2024 року Україна із золотим запасом 27,4 тонни посідала 59-те місце серед 217 країн. На душу населення у нас припадає 0,9 грама, якщо відштовхуватися від оцінки в 32 млн українських громадян, яку на початку 2025-го озвучував віцепрем’єр Олексій Чернишов. Ми йдемо після центробанку Гани з 30,5 тонни цього банківського металу у запасі та перед Еквадором, в якого 26,3 тонни.

Для порівняння: ЗВР Грузії становлять 7,1 тонни золота; Латвії — 6,7; Литви — 5,8; Естонії — 0,2. А у скарбницях Таджикистану й Туркменістану нема жодного кілограма золота.

За підсумком 2024 року, в трійку країн з найбільшими запасами золота в резервах місцевих центробанків входять США (8,1 тис. тонн), Німеччина (3,4 тис. тонн) та Італія (2,5 тис. тонн). А найменше цього металу в засіках сусідньої Молдови, Бутану та Уругваю — де накопичено усього по 100 кілограмів золота, тобто у 274 рази менше, як в Україні.

Втім, щоб уявити усі 27,37 тонни нашого золота, достатньо згадати, як виглядає 20-тонна фура. Так от, золото поміститься в одну таку великовантажну машину і одну меншу вантажівку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки років НБУ примножує запаси золота.