Долар — "вже не торт"? Інвестбанкір пояснив, яку валюту краще купувати українцям

Альтернативи як резервній валюті йому нема, але політика Трампа б’є по долару

Намагання зіграти на змінах курсу валютної пари "долар-євро" може вдарити по заощадженнях самих українців. Натомість зберегти кошти під час війни допоможе купівля досить популярної валюти.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса. Він пояснив, куди і чому варто вкласти свої кошти.

— По-перше, коли людина проста спекулює, — вона завжди програє́. По-друге, ми бачимо, як Нацбанк тримає курс. Якщо ви хочете заробляти на спекуляції в парі "євро-долар" — удачі вам! Знову ж таки, практика Форексу (від англ. FOReign EXchange — обмін іноземної валюти, міжбанківський міжнародний валютний ринок. — Ред.) каже, що 95% людей програю́ть. Тому єдине, що ви можете — диверсифікувати ваш портфель. Звісно, не тільки маючи український ризик (тобто загрозу різкого падіння курсу гривні до іноземних валют. — Ред.). Коли війна — це розумно. І якщо ви обираєте між доларами і євро, зараз логічніше виглядає євро, бо Дональд Трамп завдав суттєвого удару по довірі до долара США, — каже інвестиційний банкір.

Він наголосив: навряд чи можна казати, що американський долар може втратити свій резервний статус, бо альтернативи йому поки нема, і євро ще не дотягує до цього.

— Але чи є потенціал для того, щоб курс долара падав? Є, з огляду на політику Трампа. Тому євро виглядає більш надійним. Але якщо покласти євро просто під подушку — їх буде зжирати інфляція. Тому у нас є державні облігації в євро і в доларах. Там невеличка дохідність — лише 3%, але якщо ви хочете максимально уникати українського ризику, то є євро-ОВДП, — пояснює фінансовий експерт.

Він додав: якщо українці мають гроші за кордоном — вони можуть придбати боргові зобов'язання Німеччини чи Франції і мати більше простору для руху своїх коштів.

Нагадаємо, раніше Сергій Фурса пояснив "Телеграфу", куди краще вкласти гроші в Україні.