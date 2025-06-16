Доллар — "уже не торт"? Инвестбанкир объяснил, какую валюту лучше покупать украинцам

Альтернативы как резервной валюте ему нет, но политика Трампа бьет по доллару

Попытки сыграть на изменениях курса валютной пары "доллар-евро" могут ударить по сбережениям самих украинцев. Однако сохранить средства во время войны поможет покупка довольно популярной валюты.

Об этом в интервью YouTube -каналу Telegraf UA рассказал инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса. Он объяснил, куда и почему следует вложить свои средства.

— Во-первых, когда человек просто спекулирует, — он всегда проигрывает. Во-вторых, мы видим, как Нацбанк держит курс. Если вы хотите зарабатывать на спекуляции в паре "евро-доллар" — удачи вам! Опять же практика Форекса (от англ. FOReign EXchange — обмен иностранной валюты, межбанковский международный валютный рынок. — Ред.) говорит, что 95% людей проигрывают. Поэтому единственное, что вы можете – диверсифицировать ваш портфель. Конечно, не только имея украинский риск (то есть, угрозу резкого падения курса гривны к иностранным валютам. — Ред.). Когда война – это разумно. И если вы выбираете между долларами и евро, сейчас логичнее выглядит евро, потому что Дональд Трамп нанес существенный удар по доверию к доллару США, — говорит инвестиционный банкир.

Он подчеркнул: вряд ли можно говорить, что американский доллар может потерять свой резервный статус, потому что альтернатив ему пока нет, и евро еще не дотягивает до этого.

— Но есть ли потенциал для того, чтобы курс доллара падал? Есть, учитывая политику Трампа. Поэтому евро смотрится более надежным. Но если положить евро просто под подушку — их будет сжирать инфляция. Поэтому у нас есть государственные облигации в евро и долларах. Там небольшая доходность — всего 3%, но если вы хотите максимально избегать украинского риска, то есть евро-ОВГЗ, — объясняет финансовый эксперт.

Он добавил: если у украинцев есть деньги за границей — они могут приобрести долговые обязательства Германии или Франции и иметь больше пространства для движения своих средств.

Напомним, ранее Сергей Фурса объяснил "Телеграфу", куда лучше вложить деньги в Украине.