Майже 200 загиблих, 800 зруйнованих будинків та 989 тривог: два роки війни для Києва у цифрах

Найкращі з найкращих віддали життя за нашу з вами свободу

Сьогодні, 24 лютого, виповнилося рівно два роки від початку повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни. За цей час у Києві внаслідок ворожих обстрілів загинуло майже 200 цивільних жителів, серед них шестеро дітей.

Про події, що сталися у столиці за два роки війни, розповів мер Києва Віталій Кличо, який поділився короткою статистикою у цифрах. За його словами, у столиці лише сигнал повітряної тривоги встиг пролунати 989 разів.

Кличко розповів про те, що за два роки повномасштабного вторгнення в Києві внаслідок обстрілів було пошкоджено близько 800 житлових будинків, 122 навчальні заклади, 18 закладів охорони здоров’я та 17 закладів соціальної сфери.

На ліквідацію наслідків ворожих ударів столична служба порятунку виїжджала 156 разів, а бригади "швидкої" здійснила 1741 виїзд. Медики швидкої допомоги надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям.

На жаль, внаслідок масованих обстрілів у Києві загинуло майже 200 осіб, з них 6 дітей.

Варто зазначити, що столичний метрополітен під час повітряних тривог як укриття приймав одночасно близько 70 тисяч киян.

За час війни у столиці одружилося 48 267 пар, а розлучилося 6 476 пар. Народилося у Києві 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених — 647 двійнят і 6 трійнят.

Кличко також розповів про те, що Київ "прийняв" 209,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких — близько 46 тисяч дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 24 лютого до Києва з візитом прибули три західні лідери. Мета їхнього приїзду — висловлення солідарності Україні в другу річницю вторгнення Росії.