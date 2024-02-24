Почти 200 погибших, 800 разрушенных домов и 989 тревог: два года войны для Киева в цифрах

Лучшие из лучших отдали жизни за нашу с вами свободу

Сегодня, 24 февраля, исполнилось ровно два года с начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны. За это время в Киеве в результате вражеских обстрелов погибло почти 200 гражданских жителей, среди них — шестеро детей.

О событиях, которые произошли в столице за два года войны рассказал мэр Киева Виталий Кличо, который поделился краткой статистикой в цифрах. По его словам, в столице только сигнал воздушной тревоги успел прозвучать 989 раз.

Кличко рассказал о том, что за два года полномасштабного вторжения в Киеве в результате обстрелов было повреждено около 800 жилых домов, 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения и 17 учреждений социальной сферы.

На ликвидацию последствий вражеских ударов столичная служба спасения выезжала 156 раз, а бригады "скорой" совершила 1741 выезд. Медики скорой помощи оказали помощь 1034 пациентам, в том числе 36 детям.

К сожалению, в результате массированных обстрелов в Киеве погибло практически 200 человек, из них — 6 детей.

Стоит отметить, что столичный метрополитен во время воздушных тревог в качестве укрытия принимал одновременно около 70 тысяч киевлян.

За время войны в столице в брак вступило 48 267 пар, а развелось 6 476 пар. Родилось в Киеве 36 620 младенцев: 18 768 мальчиков и 17 852 девочки. Среди новорожденных — 647 двойняшек и 6 тройняшек.

Кличко также рассказал о том, что Киев "принял" 209,5 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых — около 46 тысяч дети.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 24 февраля в Киев с визитом прибыли три западных лидера. Цель их приезда — выражение солидарности Украине во вторую годовщину вторжения России.