У Києві встановили пам’ятну дошку на честь загиблого героя (фото)

Загиблі Герої України назавжди залишаються у наших серцях

У суботу, 24 лютого, у Києві урочисто встановили меморіальну дошку на честь загиблого українського Героя — Накопʼюка Олексія Віталійовича. Чоловік загинув на фронті, захищаючи нашу державу 26 серпня 2022 року.

У будинку, на якому встановлено дошку, захисник раніше мешкав. Про це повідомили у столичних соцмережах.

Так, у Дарницькому районі Києва було встановлено меморіальну дошку на згадку про загиблого захисника, героя України Накопʼюка Олексія Віталійовича. Відкриття приурочили до другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

Військовослужбовець загинув на фронті, захищаючи Україну 26 серпня 2022 року. Меморіальна дошка встановлена на стіні будинку, де проживав Герой за адресою: вулиця Архітектора Вербицького, 19Б. На церемонії були присутні товариші по службі Олексія, його рідні та близькі.

Відомо, що Олексій Накопʼюк народився у жовтні 1985 року. Проживав у Києві. Чоловік мав звання лейтенанта ЗСУ. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Мар’їнці Донецької області у серпні 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві активісти хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у війні захисників. Біля меморіалу з прапорцями люди стояли навколішки безмовно схиливши голови. Сюди принесли квіти та невеликі віночки, а деякі з тих, хто прийшов, були з прапорами України.