В Киеве установили памятную доску в честь погибшего героя (фото)

Павшие Герои Украины навсегда остаются в наших сердцах

В субботу, 24 февраля, в Киеве торжественно установили мемориальную доску в честь погибшего украинского Герою — Накопюка Алексея Витальевича. Мужчина погиб на фронте защищая наше государство 26 августа 2022 года.

В доме, на котором установлена доска, защитник ранее проживал. Об этом сообщили в столичных соцсетях.

Так, в Дарницком районе Киева была установлена мемориальная доска в память о павшем защитнике, герое Украины Накопюке Алексее Витальевиче. Открытие приурочили ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения РФ на территорию нащего государства.

Военнослужащий погиб на фронте защищая Украину 26 августа 2022 года. Мемориальная доска установлена на стене дома, в котором проживал Герой по адресу: улица Архитектора Вербицкого, 19Б. На церемонии присутсвовали сослуживцы Алексея, его родные и близкие.

Известно, что Алексей Накопюк родился в октябре 1985 года. Проживал в Киеве. Мужчина имел звание лейтенанта ЗСУ. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Марьинке Донецкой области в августе 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве активисты минутой молчания почтили память погибших в войне защитников. У мемориала с флажками люди стояли на коленях безмолвно склонив головы. Сюда принесли цветы и небольшие веночки, а некоторые из пришедших были с флагами Украины.