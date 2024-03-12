Ціна на долар ніяк не стабілізується: курс валют на 12 березня в Києві
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Американська валюта стала дорожче на 20 копійок
Цей тиждень на валютному ринку, як і минулий, розпочинається з курсових коливань. За минулу добу курс у Національного банку України виріс на 20 копійок майже на кожну іноземну валюту. На готівковому ринку — картина не змінилася.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 12 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,38 грн
Євро (EUR): 41,95 грн
Злотий (PLN): 9,80 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,23 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,73 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,56 грн
Євро (EUR): 42,17 грн
Злотий (PLN): 9,67 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,42 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках не змінився.
Купівля: 38,51 грн
Продаж: 38,61 грн
Раніше "Телеграф" писав, що далі буде з курсом долара в Україні. Чому українці масово скуповують валюту?