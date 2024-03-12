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Ціна на долар ніяк не стабілізується: курс валют на 12 березня в Києві

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Долари та євро
Долари та євро. Фото Відкриті джерела

Американська валюта стала дорожче на 20 копійок

Цей тиждень на валютному ринку, як і минулий, розпочинається з курсових коливань. За минулу добу курс у Національного банку України виріс на 20 копійок майже на кожну іноземну валюту. На готівковому ринку — картина не змінилася.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 12 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,38 грн

Євро (EUR): 41,95 грн

Злотий (PLN): 9,80 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,23 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,73 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 38,56 грн

Євро (EUR): 42,17 грн

Злотий (PLN): 9,67 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,42 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках не змінився.

Купівля: 38,51 грн

Продаж: 38,61 грн

Раніше "Телеграф" писав, що далі буде з курсом долара в Україні. Чому українці масово скуповують валюту?

Теги:
#Київ #Євро #Долар #Курс валют