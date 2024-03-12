Дерева замість надгробків: у Києві знайшли рішення щодо кладовища домашніх тварин

Поховання ніхто не чіпатиме

Декілька років у Києві не могли прийняти рішення щодо кладовища домашніх тварин на озері Йорданському, яке розташоване на схилі зі сторони Оболонського проспекту. Після тривалих дискусій таки знайшли компромісний план.

Згідно з чинним законодавством, кладовище не може бути легалізовано, тому влада шукала спосіб, який би зберіг повагу до вже існуючих поховань та водночас відповідав вимогам закону. Про це повідомляє засновниця й голова громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна.

"В 2021 році ми проводили обговорення, що з ним робити. Обговорення тоді було дуже гостре, думки розділилися 50/50, одні казали: "не смійте торкатися поховань, бо приб'ємо", інші обурювалися: "приберіть прямо зараз, яд потрапляє в озеро", — йдеться у повідомленні.

Одне із поховань

Було прийнято рішення — існуючі поховання ніхто не чіпатиме. Замість бетонних та пластикових надгробків будуть посаджені дерева та кущі.

Власників поховань просять, щоб цього тижня прибрати самим надгробки. Обрати з переліку саджанці, які будуть посаджені на місці поховання: сумаха, різновиду спірей, бузку, жасмину, багаторічні квіти.

Кладовище домашніх тварин біля озера

"Висаджувати будемо з четверга по суботу. Саджанці та землю надає КП УЗН 0болонського району. Якщо ви поїхали, можете надіслати фото поховання та написати рослину. Якийсь час бетонні, гранітні та пластикові надгробки будуть знаходитись на спеціальному майданчику поруч", — зазначає Моріна.

Також засновниця й голова громадського руху "Почайна" додала: "Надгробки у формі квітників залишаться, як є. Коли дерево чи кущик підросте, на нього можна повісити стрічки чи дзвіночки. І воно буде розмовляти. Життя продовжиться".

Могила тварини

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві обмежать рух на одному зі спусків. Обмеження діятимуть з 11:00 до 17:00.