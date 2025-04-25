"Реал" бойкотує Ель-Класіко з "Барселоною": перед фіналом Кубка Іспанії розігралася справжня драма (відео)

В іспанському футболі пролунав грандіозний скандал

У п’ятницю, 25 квітня, в Іспанії футбольні арбітри, які обслужать "Ель-Красіко" 26 квітня, розкритикували "Реал" за сюжет про рефері матчу з "Барселоною". Тепер Вершкові погрожують бойкотувати гру, якщо судді не вибачаться.

Все почалося з сюжету Вершкових на клубному ТВ-каналі, де були показані помилки арбітрів Рікардо де Бургоса Бенгоечеа та Пабло Гонсалеса Фуертеса, які призначені на Ель-Класіко як головний рефері та суддя VAR відповідно, передає Marca.

Конфлікт між суддями та "Реалом" посилився після того, як Пабло пригрозив Вершковими наслідками, а Рікардо розплакався на пресконференції, заявивши, що його діти зазнали булінгу в школі після сюжету Королівського клубу.

У результаті "Реал" зажадав замінити головного арбітра та рефері VAR через їхню "упередженість", проте отримав відмову. Після цього Вершкові скасували офіційні заходи перед фіналом Кубка Іспанії: пресконференцію, фотосесію та відкрите тренування. За інформацією El Chiringuito, юристи "Реала" готують заяву із вимогою вибачень від суддів. Окрім того, Королівський клуб може бойкотувати фінальну гру.

Матч "Барселона" — "Реал" відбудеться на Олімпійському стадіоні у Севільї. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись цю гру в прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Барселона" на цей час виграла всі "Ель-Класіко" в сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім каталонський суперклуб тріумфував у Суперкубку країни з рахунком 5:2.