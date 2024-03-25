Як змінилася ціна долара за вихідні: курс валют на 25 березня у Києві

На євро тримається стабільна ціна

На валютному ринку продовжуються коливання. За вихідні курс долара майже не змінився. Він то падав, то підіймався.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,90 грн

Євро (EUR): 42,12 грн

Злотий (PLN): 9,75 грн

Канадський долар (CAD): 28,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,29 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,18 грн

Євро (EUR): 42,73 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,82 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся майже на 20 копійок.

Купівля: 39,11 грн

Продаж: 39,24 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким може бути курс долара 25-31 березня. Експерт не прогнозує значного здорожчання американської валюти, але й здешевшання також очікувати не варто.