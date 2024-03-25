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Як змінилася ціна долара за вихідні: курс валют на 25 березня у Києві

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 25 березня 2024, 11:40
Американська валюта. Фото Pixabay

На євро тримається стабільна ціна

На валютному ринку продовжуються коливання. За вихідні курс долара майже не змінився. Він то падав, то підіймався.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,90 грн

Євро (EUR): 42,12 грн

Злотий (PLN): 9,75 грн

Канадський долар (CAD): 28,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,29 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,18 грн

Євро (EUR): 42,73 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,82 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся майже на 20 копійок.

Купівля: 39,11 грн

Продаж: 39,24 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким може бути курс долара 25-31 березня. Експерт не прогнозує значного здорожчання американської валюти, але й здешевшання також очікувати не варто.

Теги:
#Долар #Новини Києва #Курс валют #Обмінники