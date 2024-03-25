Як змінилася ціна долара за вихідні: курс валют на 25 березня у Києві
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На євро тримається стабільна ціна
На валютному ринку продовжуються коливання. За вихідні курс долара майже не змінився. Він то падав, то підіймався.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 38,90 грн
Євро (EUR): 42,12 грн
Злотий (PLN): 9,75 грн
Канадський долар (CAD): 28,67 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,29 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,18 грн
Євро (EUR): 42,73 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 28,82 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся майже на 20 копійок.
Купівля: 39,11 грн
Продаж: 39,24 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким може бути курс долара 25-31 березня. Експерт не прогнозує значного здорожчання американської валюти, але й здешевшання також очікувати не варто.