У Києві не відключатимуть світло — КМДА

На сьогодні ще віддаємо електроенергію з міста, каже Поворозник

Після масштабних ударів Росії по енергетичній системі України вночі 22 березня, з'явилося питання, чи будуть відключення світла у Києві. У КМДА зазначили, що місто буде з електрикою.

Про це повідом перший заступник мера Києва Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ". Він підкреслив, що такої загрози на цей час нема.

"Поки що такої загрози немає. Я переконаний, що місто буде з електрикою, відповідно з водою і теплом. Поки що ще не закінчився опалювальний сезон", — сказав Поворозник.

Також заступник мера заінтригував: "Є інформація, яку я не можу вам озвучити, але вона не стосується відключень. Скажемо таким чином, не бачу я загрози. Зранку провели всі консультації відповідні. Ми на сьогоднішній день ще віддаємо енергію з міста".

Нагадуємо, сьогодні вночі, 22 березня, Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Були прямі влучення по ДніпроГЕС, що призвели до серйозних пошкоджень. Наразі невідомо, чи можна буде відновити об’єкт.

Прямі ракетні удари припали по ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі остання перебуває у критичному стані. Станція ГЕС-1 також не працює після ракетного удару. Зараз в "Укргідроенерго" вживають усіх необхідних заходів через виведення з ладу станцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи можливий тотальний блекаут в Україні через потенційні повторні масовані обстріли.