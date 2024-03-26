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Образовательный скандал под Киевом: действительно ли пост в Facebook чуть ли не стоил карьеры директору школы

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
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Автор
Директор лицея Инна Романюк Новость обновлена 26 марта 2024, 15:20
Директор лицея Инна Романюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Начальник отдела образования Бородянского поселкового совета говорит, что никакого увольнения не было

В Бородянке Киевской области разгорелся скандал из-за намерения местных чиновников уволить директора отстроенного Литовско-украинского лицея №1 Инну Романюк. Местную общественность возмутила не сама попытка увольнения, а причина – критическая публикация в Facebook в адрес руководства отдела образования.

"Телеграф" решил узнать, в чем дело и услышать мнения разных сторон.

Амбициозный проект восстановления за средства Литвы

Началось все с того, что во время оккупации русскими войсками Бородянский лицей №1 был полностью разрушен. Однако, благодаря финансовой помощи и усилиям Литовской Республики, его удалось восстановить в рамках масштабного проекта.

Отстроенное современное учебное заведение должно стать гордостью Киевщины и примером успешного возрождения образовательной инфраструктуры после освобождения. Министерство образования и науки Украины даже официально сообщило об открытии лицея.

Фото Литовско-украинский лицей №1
Литовско-украинский лицей №1

Однако, несмотря на успешное завершение восстановления, местные чиновники объявили об отсрочке открытия лицея вплоть до 1 сентября 2024 года. Кроме того, они решили лишить заведение финансовой автономии, а директора Инну Романюк, которая отстаивала интересы родителей и учеников, планировали уволить.

Детали от директора

В своем эмоциональном посте в Facebook директор Инна Романюк подробно описала конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг лицея.

Она обвинила главу местного отдела образования Наталью Новикову и ее команду в систематических нарушениях законодательства, давлении на педагогический коллектив, некомпетентности и личных амбициях, разрушающих украинское образование во время войны. По словам Романюк, чиновники действовали непрозрачно и пытались реорганизовать заведение с нарушениями установленного порядка.

По словам директора, в то время как руководитель отдела образования Наталья Новикова якобы работает еще по устаревшему Положению об отделе образования, дети уже второй год подряд учатся в сверхсложных условиях.

Возмущение родителей и открытый конфликт между органами власти

20 марта, по просьбе обеспокоенных родителей учеников Литовско-украинского лицея №1, было проведено общее собрание педагогического коллектива. Родители были открыты к диалогу и надеялись услышать четкие ответы о дате возвращения своих детей в учебное заведение. Условие – возобновление учебного процесса уже 1 апреля.

Фото Литовско-украинский лицей №1
Но в конце концов ничего конкретного родительское общество не услышало.

Это учитывая то, что на общем собрании присутствовали: первый заместитель Бородянского поселкового совета — Дмитрий Негреша, заместитель поселкового председателя по гуманитарным вопросам — Сергей Клевчук и уже вышеупомянутая начальница отдела образования Бородянского поселкового совета — Наталья Новикова.

Фото Наталья Новикова
Наталья Новикова

Кстати, Новикова параллельно занимает должность заместителя поселкового головы в Гостомельской ОТГ. А еще, согласно государственному реестру, в свое время и сама была руководителем этого образовательного учреждения.

Фото Литовско-украинский лицей №1
История изменений регистрационной информации лицея

Свою обеспокоенность ситуацией выразил депутат Верховной Рады Роман Грищук, член Комитета по вопросам образования, научной и инновационной деятельности. Он призвал не допустить перегибов со стороны местного образовательного управления и разрешить конфликт в интересах учащихся.

"Я честно, до последнего наблюдал за ситуацией. Думал, таки хватит мудрости на уровне общины найти какое-нибудь решение, нормально прокоммуникировать и пустить детей в школу 1 апреля. Но "российские методы": уволить неугодных, централизовать финансирование, родителей заставить молчать пока побеждают здоровый смысл", — написал Грищук.

Поддержку подхватил также образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. В комментариях к публикации директора он отметил, что юристы уже готовят письма основателю и пообещал, что эту позорную ситуацию не оставят без внимания.

Увольнения "не было"?

После широкой огласки дела и вмешательства МОН, а также власти Киевщины, конфликт якобы удалось урегулировать.

Нардеп Роман Грищук написал, что директорку Бородянского лицея в итоге не уволили, вопрос о лишении заведения финансовой автономии был снят, а планы по реорганизации отменены. Однако точная дата возобновления учебного процесса в обновленном лицее пока не определена.

"Телеграфу" удалось получить комментарий Наталии Новиковой, чтобы уточнить, действительно ли планировалось увольнение Инны Романюк, если да, то на каком основании и связано ли это с ее публикацией в Facebook.

Как отметила начальнице отдела образования Бородянского поселкового совета, никакого увольнения директора лицея не планировалось вообще. Не было ведь никаких оснований для этого.

Это комментарий, который директор Инна Романюк сделала сама. Это ее желание зайти 1 апреля в образовательное учреждение, которое попросту еще достраивается. Начиналось с того, что "детей в заведение не пускают местные власти", затем, что "заведение будут реорганизовано", потом появилось "увольнение". С четверга прошлой неделе каждый день находится какая-то грязная информация, — говорит Наталья Новикова.

По ее словам, возобновить обучение с 1 апреля невозможно.

Я не буду говорить о каких-либо точных датах об 1 сентября. Возможно, это будет раньше или позже. Но с 1 апреля однозначно невозможно, поскольку объект не сдан в эксплуатацию, – говорит начальница отдела образования Бородянского поселкового совета.

На сегодняшний день рассмотрение этого вопроса внесено уже в повестку дня сессии поселкового совета, которая состоится 28 марта. Поэтому "Телеграф" планирует наблюдать за ситуацией.

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#Украина #Киев #Скандал #МОН #Образование #Школы #Бородянка