Образовательный скандал под Киевом: действительно ли пост в Facebook чуть ли не стоил карьеры директору школы

Начальник отдела образования Бородянского поселкового совета говорит, что никакого увольнения не было

В Бородянке Киевской области разгорелся скандал из-за намерения местных чиновников уволить директора отстроенного Литовско-украинского лицея №1 Инну Романюк. Местную общественность возмутила не сама попытка увольнения, а причина – критическая публикация в Facebook в адрес руководства отдела образования.

"Телеграф" решил узнать, в чем дело и услышать мнения разных сторон.

Амбициозный проект восстановления за средства Литвы

Началось все с того, что во время оккупации русскими войсками Бородянский лицей №1 был полностью разрушен. Однако, благодаря финансовой помощи и усилиям Литовской Республики, его удалось восстановить в рамках масштабного проекта.

Отстроенное современное учебное заведение должно стать гордостью Киевщины и примером успешного возрождения образовательной инфраструктуры после освобождения. Министерство образования и науки Украины даже официально сообщило об открытии лицея.

Литовско-украинский лицей №1

Однако, несмотря на успешное завершение восстановления, местные чиновники объявили об отсрочке открытия лицея вплоть до 1 сентября 2024 года. Кроме того, они решили лишить заведение финансовой автономии, а директора Инну Романюк, которая отстаивала интересы родителей и учеников, планировали уволить.

Детали от директора

В своем эмоциональном посте в Facebook директор Инна Романюк подробно описала конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг лицея.

Она обвинила главу местного отдела образования Наталью Новикову и ее команду в систематических нарушениях законодательства, давлении на педагогический коллектив, некомпетентности и личных амбициях, разрушающих украинское образование во время войны. По словам Романюк, чиновники действовали непрозрачно и пытались реорганизовать заведение с нарушениями установленного порядка.

По словам директора, в то время как руководитель отдела образования Наталья Новикова якобы работает еще по устаревшему Положению об отделе образования, дети уже второй год подряд учатся в сверхсложных условиях.

Возмущение родителей и открытый конфликт между органами власти

20 марта, по просьбе обеспокоенных родителей учеников Литовско-украинского лицея №1, было проведено общее собрание педагогического коллектива. Родители были открыты к диалогу и надеялись услышать четкие ответы о дате возвращения своих детей в учебное заведение. Условие – возобновление учебного процесса уже 1 апреля.

Но в конце концов ничего конкретного родительское общество не услышало.

Это учитывая то, что на общем собрании присутствовали: первый заместитель Бородянского поселкового совета — Дмитрий Негреша, заместитель поселкового председателя по гуманитарным вопросам — Сергей Клевчук и уже вышеупомянутая начальница отдела образования Бородянского поселкового совета — Наталья Новикова.

Наталья Новикова

Кстати, Новикова параллельно занимает должность заместителя поселкового головы в Гостомельской ОТГ. А еще, согласно государственному реестру, в свое время и сама была руководителем этого образовательного учреждения.

История изменений регистрационной информации лицея

Свою обеспокоенность ситуацией выразил депутат Верховной Рады Роман Грищук, член Комитета по вопросам образования, научной и инновационной деятельности. Он призвал не допустить перегибов со стороны местного образовательного управления и разрешить конфликт в интересах учащихся.

"Я честно, до последнего наблюдал за ситуацией. Думал, таки хватит мудрости на уровне общины найти какое-нибудь решение, нормально прокоммуникировать и пустить детей в школу 1 апреля. Но "российские методы": уволить неугодных, централизовать финансирование, родителей заставить молчать пока побеждают здоровый смысл", — написал Грищук.

Поддержку подхватил также образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. В комментариях к публикации директора он отметил, что юристы уже готовят письма основателю и пообещал, что эту позорную ситуацию не оставят без внимания.

Увольнения "не было"?

После широкой огласки дела и вмешательства МОН, а также власти Киевщины, конфликт якобы удалось урегулировать.

Нардеп Роман Грищук написал, что директорку Бородянского лицея в итоге не уволили, вопрос о лишении заведения финансовой автономии был снят, а планы по реорганизации отменены. Однако точная дата возобновления учебного процесса в обновленном лицее пока не определена.

"Телеграфу" удалось получить комментарий Наталии Новиковой, чтобы уточнить, действительно ли планировалось увольнение Инны Романюк, если да, то на каком основании и связано ли это с ее публикацией в Facebook.

Как отметила начальнице отдела образования Бородянского поселкового совета, никакого увольнения директора лицея не планировалось вообще. Не было ведь никаких оснований для этого.

— Это комментарий, который директор Инна Романюк сделала сама. Это ее желание зайти 1 апреля в образовательное учреждение, которое попросту еще достраивается. Начиналось с того, что "детей в заведение не пускают местные власти", затем, что "заведение будут реорганизовано", потом появилось "увольнение". С четверга прошлой неделе каждый день находится какая-то грязная информация, — говорит Наталья Новикова.

По ее словам, возобновить обучение с 1 апреля невозможно.

— Я не буду говорить о каких-либо точных датах об 1 сентября. Возможно, это будет раньше или позже. Но с 1 апреля однозначно невозможно, поскольку объект не сдан в эксплуатацию, – говорит начальница отдела образования Бородянского поселкового совета.

На сегодняшний день рассмотрение этого вопроса внесено уже в повестку дня сессии поселкового совета, которая состоится 28 марта. Поэтому "Телеграф" планирует наблюдать за ситуацией.