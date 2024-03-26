Фотозони за 700 тисяч: у КМДА хочуть встановити конструкції до дня Європи

На літерах буде гравіювання назв міст-побратимів

У КМДА не вистачає тендерних скандалів, тому там вирішили встановити дві фотозони до дня Європи за 700 тисяч гривень. Це будуть 3D конструкції з логотипом столиці.

Ці композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами. Про це йдеться на моніторинговому порталі "DoZorro".

У тендерній документації зазначено, що перша конструкція складеться із тривимірних нержавіючих літер "К Y І V", висота 2 метри.

Знизу буде логотипу міста Києва "Київ – місто, де все починається" на гранітній основі.

На кожній літері будуть нанесені гравіювання назв міст-побратимів Києва. Звісно, відповідно до підписаних угод з цими містами.

Встановити конструкцію планують біля Київської міської адміністрації на вулиці Хрещатик, 36.

Друга фотозона буде такою ж, як і перша. Куди планують її встановити поки що невідомо. Вказано, що відповідно до заявки замовника.

Загальний вигляд конструкції

Раніше "Телеграф" писав, коли закінчується опалювальний сезон у Києві. Процес відключення від опалення будинків стартує вже цього тижня.