Рус

Фотозони за 700 тисяч: у КМДА хочуть встановити конструкції до дня Європи

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Загальний вигляд 3D конструкції
Загальний вигляд 3D конструкції. Фото Відкриті джерела

На літерах буде гравіювання назв міст-побратимів

У КМДА не вистачає тендерних скандалів, тому там вирішили встановити дві фотозони до дня Європи за 700 тисяч гривень. Це будуть 3D конструкції з логотипом столиці.

Ці композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами. Про це йдеться на моніторинговому порталі "DoZorro".

У тендерній документації зазначено, що перша конструкція складеться із тривимірних нержавіючих літер "К Y І V", висота 2 метри.

Знизу буде логотипу міста Києва "Київ – місто, де все починається" на гранітній основі.

На кожній літері будуть нанесені гравіювання назв міст-побратимів Києва. Звісно, відповідно до підписаних угод з цими містами.

Встановити конструкцію планують біля Київської міської адміністрації на вулиці Хрещатик, 36.

Друга фотозона буде такою ж, як і перша. Куди планують її встановити поки що невідомо. Вказано, що відповідно до заявки замовника.

Загальний вигляд конструкції

Раніше "Телеграф" писав, коли закінчується опалювальний сезон у Києві. Процес відключення від опалення будинків стартує вже цього тижня.

Теги:
#КМДА #Конструкція #Новини Києва #держбюжет