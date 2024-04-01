"Краще не гуляти": у Києві погіршилася якість повітря, де найважче дихати (карта)

Влада дала рекомендації громадянам

Сьогодні, 1 квітня, на тлі того, що Україну накрила пил із Сахари, у Києві було зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Причина — дрібнодисперсний пил.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. У зв’язку з цим влада столиці рекомендує городянам утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень до нормалізації якості повітря.

Уникайте фізичних навантажень на свіжому повітрі;

пийте багато води;

якщо є очищувач повітря, включити його на максимум.

Де зараз найбрудніше у Києві:

За даними моніторингу якості повітря, станом на 17:40 найгірше повітря у столиці спостерігається в районі Гідропарку. В середньому важче дихати зараз на лівому березі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулого тижня у Києві вже погіршувалась якість повітря. Ймовірною причиною погіршення стали метеорологічні умови, у тому числі дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.