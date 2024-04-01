"Лучше не гулять": в Киеве ухудшилось качество воздуха, где дышать тяжелее всего (карта)

Власти дали рекомендации гражданам

Сегодня, 1 апреля, на фоне того, что Украину накрыла пыль из Сахары, в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Причина — мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. В связи с этим власти столицы рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок и проветривания помещений до нормализации качества воздуха.

Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе;

пейте много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Где сейчас грязнее всего в Киеве:

Согласно данным мониторинга качества воздуха, по состоянию на 17:40 худший воздух в столице наблюдается в районе Гидропарка. В среднем тяжелее дышать сейчас на левом берегу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на прошлой неделе в Киеве уже ухудшалось качество воздуха. Вероятной причиной ухудшения тогда стали метеорологические условия, в том числе очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.