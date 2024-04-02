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Киев задыхается: зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха (карта)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Качество воздуха в столице ухудшилось Новость обновлена 02 апреля 2024, 10:40
Качество воздуха в столице ухудшилось. Фото Unsplash.com

Рекомендуется воздержаться от проветривания и долгих прогулок

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Причиной тому стало повышение концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10.

Он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья вместе с волной тепла. Об этом сообщается в Киевской городской государственной администрации.

Высокий показатель загрязнения воздуха фиксируется на левом берегу столицы. По данным стационарного пункта мониторинга, расположенного по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 (Соцгород), общий индекс качества воздуха составляет 78, что является высоким уровнем загрязнения.

Качество воздуха в Днепровском районе

На правом берегу Киева ситуация не намного лучше. По данным мониторинга, по улице Щусева, 20 (Сырец) общий индекс качества воздуха составляет 76, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения. Такой же показатель фиксируется на проспекте Правды, 64-Г (Святошин).

Уровень загрязнения в Шевченковском районе

Средний уровень загрязнения воздуха наблюдается в Голосеевском районе. По данным мониторинга, по улице Китаевской, 22 общий индекс качества воздуха составляет 71.

В Голосеевском районе Киева

Радиационный фон в норме.

Чтобы уберечь себя от вредного воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется:

  • Избегайте прогулок и проветривания помещений.
  • Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе.
  • Пить много воды.
  • Если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Ранее "Телеграф" писал, что на Украину надвигается пылевое облако из Сахары. Ожидается ухудшение качества воздуха.

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#Новости Киева #Левый берег Киева #Забруднення повітря #Качество воздуха в Киеве