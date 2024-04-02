Киев задыхается: зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха (карта)

Рекомендуется воздержаться от проветривания и долгих прогулок

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Причиной тому стало повышение концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10.

Он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья вместе с волной тепла. Об этом сообщается в Киевской городской государственной администрации.

Высокий показатель загрязнения воздуха фиксируется на левом берегу столицы. По данным стационарного пункта мониторинга, расположенного по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 (Соцгород), общий индекс качества воздуха составляет 78, что является высоким уровнем загрязнения.

Качество воздуха в Днепровском районе

На правом берегу Киева ситуация не намного лучше. По данным мониторинга, по улице Щусева, 20 (Сырец) общий индекс качества воздуха составляет 76, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения. Такой же показатель фиксируется на проспекте Правды, 64-Г (Святошин).

Уровень загрязнения в Шевченковском районе

Средний уровень загрязнения воздуха наблюдается в Голосеевском районе. По данным мониторинга, по улице Китаевской, 22 общий индекс качества воздуха составляет 71.

В Голосеевском районе Киева

Радиационный фон в норме.

Чтобы уберечь себя от вредного воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется:

Избегайте прогулок и проветривания помещений.

Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе.

Пить много воды.

Если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Ранее "Телеграф" писал, что на Украину надвигается пылевое облако из Сахары. Ожидается ухудшение качества воздуха.