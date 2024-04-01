У Києві на Дарницькому мосту з'явилися свіженькі ями: у мережі показали відео

"Біда" на дорозі після нещодавнього ремонту

У Києві на скандальному Дарницькому мосту утворилися нові вибоїни. У мережі публікують відео зі мосту.

У бік лівого берега посеред дороги з'явилися свіжі ями на вже "латаній" ділянці. Це показали підписники місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний".

Нагадуємо, ремонтували покриття на Дарницькому мосту у середині лютого 2024 року. Ремонт почали після численних скарг киян.

Що відомо про міст

Дарницький залізничний міст збудували у 1950 році. Елементи масивної споруди, що з'єднують його опори, були виготовлені на Дніпропетровському заводі металоконструкцій імені І. Бабушкіна. Потім змонтовані Мостозагоном № 2 під керівництвом інженера Ісака Баренбойма.

Залізничний міст на дві колії має асиметричну конструкцію. З боку лівого берега розміщені три судноплавні прольоти по 106 метрів кожен.

Протягом 2004-2012 років, на 40 метрів південніше від Дарницького залізничного мосту, збудовано комбінований міст, що використовується як для потягів, так і для автомобільного транспорту. У 2023 році було відкрито рух на лівобережній розвʼязці в Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.