Несподівана знахідка під Києвом: рятувальники знайшли ворожу ракету під час гасіння пожежі

Коли впала ракета — не відомо

На Київщині мало не кожного дня палають поля. Рятувальникам деколи доводиться виїжджати тричі за добу на одну і ту ж адресою.

Цього разу у Вишгородському районі під час гасіння пожежі була виявлена російська ракета. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Російська ракета на Київщині

Поки що не відомо, коли саме вона впала.

Нагадуємо, внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на одному із торговельних підприємств на Київщині. Загоряння відбулося через падіння уламків російської крилатої ракети.

Через вогонь постраждала автомобільна техніка та окремі будівлі на території підприємства. На щастя, жертв та потерпілих виявлено не було.

Як виглядали наслідки ворожого удару, показували в ДСНС України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на території шпалерного ринку. Почали горіти торгові кіоски, а за кілька хвилин вогонь стрімко поширився на сусідні павільйони. На місці працювало одразу кілька бригад рятувальників.