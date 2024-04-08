Над Дарницким районом Киева столб черного дыма: в столице разгорелся мощный пожар, подробности (видео)

Спасатели уже на месте

Вечером 8 апреля в столице Украины вспыхнул мощный пожар. Дым от него виднеется в различных уголках города.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, инцидент произошел в Дарницком районе города. По словам очевидцев, загорелось заброшенное здание вблизи парка Партизанской славы.

На фото с места можно увидеть, что туда уже прибыли пожарные. Они приступили к ликвидации возгорания.

Также можно увидеть и само горящее здание. Им является двухэтажная постройка.

Причина пожара пока неизвестна. На страницах спасателей в социальных сетях пока нет никакой информации.

Тем временем в сети появляется все больше видео и фото с возгоранием.

Напомним, ранее мы писали о том, что пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимался столб дыма.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.