Над Дарницким районом Киева столб черного дыма: в столице разгорелся мощный пожар, подробности (видео)
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Спасатели уже на месте
Вечером 8 апреля в столице Украины вспыхнул мощный пожар. Дым от него виднеется в различных уголках города.
Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, инцидент произошел в Дарницком районе города. По словам очевидцев, загорелось заброшенное здание вблизи парка Партизанской славы.
На фото с места можно увидеть, что туда уже прибыли пожарные. Они приступили к ликвидации возгорания.
Также можно увидеть и само горящее здание. Им является двухэтажная постройка.
Причина пожара пока неизвестна. На страницах спасателей в социальных сетях пока нет никакой информации.
Тем временем в сети появляется все больше видео и фото с возгоранием.
Напомним, ранее мы писали о том, что пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимался столб дыма.
Также "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.