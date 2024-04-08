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Скільки коштуватиме долар завтра у Києві: прогноз курсу на 9 квітня

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Середній курс на готівковому ринку Новина оновлена 08 квітня 2024, 17:29
Середній курс на готівковому ринку. Фото Ярослав Станчак

Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників

Американський долар поступово дешевшає. Така тенденція може зберегтись протягом цього тижня.

За прогнозом ресурсу "Prognozkursa", 9 квітня курс іноземних валют мало чим відрізнятиметься від сьогоднішнього. Завтра на готівковому ринку середній курс долара буде наступним:

Купівля: 38,90 грн

Продаж: 39,40 грн

Реальний курс валюти (за заявками фізосіб на основі попиту та пропозиції):

Купівля: 38,95 грн

Продаж: 39,31 грн

Євро на готівковому ринку коштуватиме:

Купівля: 42,45 грн

Продаж: 43,05 грн

Реальний курс євро:

Купівля: 42,67 грн

Продаж: 42,83 грн

Як розраховується прогноз

Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників:

  • курс Національного банку України;
  • міжбанківські курси валют;
  • курс євро до долара на міжнародних ринках;
  • обсяг попиту та пропозиції на долар та євро в Україні.

Також враховуються інші важливі фактори, що впливають на курс української гривні до основних світових валют.

Зазначимо, прогноз курсу – це лише очікування, курс може змінюватися протягом дня!

Раніше "Телеграф" писав про актуальний курс валют у Києві. Через зниження попиту на валюту, долар поступово падає в ціні.

Теги:
#Київ #Новини Києва #Курс долара #Обмінники