Скільки коштуватиме долар завтра у Києві: прогноз курсу на 9 квітня

Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників

Американський долар поступово дешевшає. Така тенденція може зберегтись протягом цього тижня.

За прогнозом ресурсу "Prognozkursa", 9 квітня курс іноземних валют мало чим відрізнятиметься від сьогоднішнього. Завтра на готівковому ринку середній курс долара буде наступним:

Купівля: 38,90 грн

Продаж: 39,40 грн

Реальний курс валюти (за заявками фізосіб на основі попиту та пропозиції):

Купівля: 38,95 грн

Продаж: 39,31 грн

Євро на готівковому ринку коштуватиме:

Купівля: 42,45 грн

Продаж: 43,05 грн

Реальний курс євро:

Купівля: 42,67 грн

Продаж: 42,83 грн

Як розраховується прогноз

Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників:

курс Національного банку України;

міжбанківські курси валют;

курс євро до долара на міжнародних ринках;

обсяг попиту та пропозиції на долар та євро в Україні.

Також враховуються інші важливі фактори, що впливають на курс української гривні до основних світових валют.

Зазначимо, прогноз курсу – це лише очікування, курс може змінюватися протягом дня!

Раніше "Телеграф" писав про актуальний курс валют у Києві. Через зниження попиту на валюту, долар поступово падає в ціні.