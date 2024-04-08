Скільки коштуватиме долар завтра у Києві: прогноз курсу на 9 квітня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників
Американський долар поступово дешевшає. Така тенденція може зберегтись протягом цього тижня.
За прогнозом ресурсу "Prognozkursa", 9 квітня курс іноземних валют мало чим відрізнятиметься від сьогоднішнього. Завтра на готівковому ринку середній курс долара буде наступним:
Купівля: 38,90 грн
Продаж: 39,40 грн
Реальний курс валюти (за заявками фізосіб на основі попиту та пропозиції):
Купівля: 38,95 грн
Продаж: 39,31 грн
Євро на готівковому ринку коштуватиме:
Купівля: 42,45 грн
Продаж: 43,05 грн
Реальний курс євро:
Купівля: 42,67 грн
Продаж: 42,83 грн
Як розраховується прогноз
Прогноз курсу валют розраховується на основі багатьох чинників:
- курс Національного банку України;
- міжбанківські курси валют;
- курс євро до долара на міжнародних ринках;
- обсяг попиту та пропозиції на долар та євро в Україні.
Також враховуються інші важливі фактори, що впливають на курс української гривні до основних світових валют.
Зазначимо, прогноз курсу – це лише очікування, курс може змінюватися протягом дня!
Раніше "Телеграф" писав про актуальний курс валют у Києві. Через зниження попиту на валюту, долар поступово падає в ціні.