Сезон на носі: чи працюватимуть у Києві фонтани

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Цього року, як і попереднього, міська влада вирішила не включати найбільші фонтанні комплекси Києва. Це зумовлено необхідністю економії енергії у зв'язку з регулярними масованими атаками на українську енергосистему з боку РФ.

Однак, незважаючи на складні обставини, у різних районах столиці працюватиме 25 локальних фонтанів. Про це розповіли у прес-службі "Київводфонду".

Цього року, як і в попередні роки під час дії військового стану, великі фонтанні комплекси в столиці не запускатимуть. Це стосується фонтанів, які розташовуються на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу.

Такі комплекси є дуже енергозатратними та не можуть бути включені в умовах режиму економії ресурсів. Зазначається, що ахівці "Київводфонду" продовжують їх обслуговувати та стежать за технічним оснащенням та станом обладнання.

У той же час для мешканців та гостей Києва у парку та скверах працюватиме 25 локальних фонтанів. Такі споруди економніше споживають електроенергію та не перевантажують енергосистему.

Традиційно фонтани у Києві запустять у першій половині травня, а вимикають наприкінці вересня.

Провести час біля освіжаючого фонтану та помилуватися відображенням сонячних променів у краплях води можна на наступних локаціях:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у столиці правоохоронці викрили колишнього заступника генерального директора комунального підприємства "Київводфонд". Йому оголошено про підозру у заволодінні понад півмільйона гривень.