У Києві зник 12-річний хлопчик: поліція показала фото та назвала особливі прикмети

У поліції повідомили особливі прикмети хлопчика

Правоохоронці у столиці розшукують 12-річного Олександра Кушнерова. Він вийшов на вулицю і з того часу інформація про його місцеперебування невідома.

Увечері 16 квітня дитина вийшла з дому і з того часу так і не повернулася. Рідні хлопчика повідомили про подію правоохоронців наступного дня. Про це розповіли на сторінці Поліції Києва у Facebook.

Наразі до пошуку дитини залучено весь особовий склад Святошинського управління поліції. Громадськість також закликають допомогти встановити місцеперебування зниклого хлопчика.

Особливі прикмети:

світле волосся;

маленький зріст;

худорлява статура.

Був одягнений у день зникнення:

у чорну куртку із зеленими смужками,

чорні спортивні штани

чорні кросівки.

Усіх, хто володіє актуальною інформацією про місцеперебування Олександра Кушнерова, просять негайно повідомити про це у Святошинське управління поліції за номером 0938609058 або на лінію 102.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві няня жорстоко била дитину прямо у громадському транспорті.