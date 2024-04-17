У Києві зник 12-річний хлопчик: поліція показала фото та назвала особливі прикмети
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У поліції повідомили особливі прикмети хлопчика
Правоохоронці у столиці розшукують 12-річного Олександра Кушнерова. Він вийшов на вулицю і з того часу інформація про його місцеперебування невідома.
Увечері 16 квітня дитина вийшла з дому і з того часу так і не повернулася. Рідні хлопчика повідомили про подію правоохоронців наступного дня. Про це розповіли на сторінці Поліції Києва у Facebook.
Наразі до пошуку дитини залучено весь особовий склад Святошинського управління поліції. Громадськість також закликають допомогти встановити місцеперебування зниклого хлопчика.
Особливі прикмети:
- світле волосся;
- маленький зріст;
- худорлява статура.
Був одягнений у день зникнення:
- у чорну куртку із зеленими смужками,
- чорні спортивні штани
- чорні кросівки.
Усіх, хто володіє актуальною інформацією про місцеперебування Олександра Кушнерова, просять негайно повідомити про це у Святошинське управління поліції за номером 0938609058 або на лінію 102.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві няня жорстоко била дитину прямо у громадському транспорті.