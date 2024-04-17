В Киеве пропал 12-летний мальчик: полиция показала фото и назвала особые приметы
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В полиции сообщили особые приметы мальчика
Правоохранители в столице разыскивают 12-летнего Александра Кушнерова. Он вышел на улицу и с тех пор информация о его местонахождении неизвестна.
Вечером 16 апреля ребенок вышел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родные мальчика сообщили о произошедшем правоохранителям на следующий день. Об этом рассказали на странице Полиции Киева в Facebook.
В настоящее время к поиску ребенка привлечен весь личный состав Святошинского управления полиции. Общественность также призывают помочь установить местонахождение мальчика.
Особые приметы в день исчезновения:
- светлые волосы;
- маленький рост;
- худощавое телосложение.
Был одет:
- в черную куртку с зелеными полосками,
- черные спортивные штаны,
- черные кроссовки.
Всех, кто владеет актуальной информацией о местонахождении Александра Кушнерова, просят немедленно сообщить об этом Святошинское управление полиции по номеру 0938609058 или на линию 102.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве няня жестоко била ребенка прямо в общественном транспорте.