В Киеве пропал 12-летний мальчик: полиция показала фото и назвала особые приметы

В полиции сообщили особые приметы мальчика

Правоохранители в столице разыскивают 12-летнего Александра Кушнерова. Он вышел на улицу и с тех пор информация о его местонахождении неизвестна.

Вечером 16 апреля ребенок вышел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родные мальчика сообщили о произошедшем правоохранителям на следующий день. Об этом рассказали на странице Полиции Киева в Facebook.

В настоящее время к поиску ребенка привлечен весь личный состав Святошинского управления полиции. Общественность также призывают помочь установить местонахождение мальчика.

Особые приметы в день исчезновения:

светлые волосы;

маленький рост;

худощавое телосложение.

Был одет:

в черную куртку с зелеными полосками,

черные спортивные штаны,

черные кроссовки.

Всех, кто владеет актуальной информацией о местонахождении Александра Кушнерова, просят немедленно сообщить об этом Святошинское управление полиции по номеру 0938609058 или на линию 102.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве няня жестоко била ребенка прямо в общественном транспорте.