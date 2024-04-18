Киев затапливает: уровень воды в Днепре начал резко повышаться

На данный момент причин для беспокойства нет

В пределах Киева наблюдается стремительное повышение уровня воды в реке Днепр. За последние сутки вода успела подняться на целых 46 сантиметров и по состоянию на четверг, 18 апреля, уровень реки составляет 607 сантиметров.

В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Об этом рассказали в пресс-службе КГВА.

Так, в Киеве наблюдается резкое повышение уровня воды в Днепре. Всего за сутки вода успела подняться на 46 сантиметров и уровень реки оказался на отметке в 607 сантиметров.

Согласно данным мониторинга — это самый высокий уровень воды этой весной.

Вода прибывает

В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет и причин для беспокойства нет.

Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности.

Вода прибывает

Вода прибывает

Температура воды в Днепре составляет 13 градусов С. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

Стоит отметить, что в минувшем году самый высокий показатель 18 апреля составлял 657 см над "нулем".

Стоит отметить, что ранее Глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко высказал опасения насчет того, что с наступлением весенних паводков киевский метрополитен может полностью уйти под воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.