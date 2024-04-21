Київ та область чекає на підтоплення? Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Погода на початку тижня мешканців столиці не порадує

Через сильні опади на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки. Все через ризики підтоплення великих ділянок.

Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру у Facebook. Зазначається, що попередження насамперед є актуальним для української столиці та Бориспільського району.

"18-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій", — повідомили синоптики.

Зазначається, що через це в області запроваджено перший рівень небезпеки.

Як повідомлялося раніше, негода спостерігається не лише у Києві, а й у багатьох інших областях. Наприклад, на заході країни раптово випав сніг, на Дніпропетровщині чоловіка вбило блискавкою, а на Одещині вітер повалив дерева.

При цьому синоптики очікують, що подібні погодні умови зберігатимуться і на початку робочого тижня. Зокрема, у понеділок дощі варто чекати по всій країні.