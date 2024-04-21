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Київ та область чекає на підтоплення? Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Київ та область чекає на підтоплення? Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки Новина оновлена 21 квітня 2024, 20:07

Погода на початку тижня мешканців столиці не порадує

Через сильні опади на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки. Все через ризики підтоплення великих ділянок.

Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру у Facebook. Зазначається, що попередження насамперед є актуальним для української столиці та Бориспільського району.

"18-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій", — повідомили синоптики.

Зазначається, що через це в області запроваджено перший рівень небезпеки.

Як повідомлялося раніше, негода спостерігається не лише у Києві, а й у багатьох інших областях. Наприклад, на заході країни раптово випав сніг, на Дніпропетровщині чоловіка вбило блискавкою, а на Одещині вітер повалив дерева.

При цьому синоптики очікують, що подібні погодні умови зберігатимуться і на початку робочого тижня. Зокрема, у понеділок дощі варто чекати по всій країні.

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#Київ #Погода #УГМЦ