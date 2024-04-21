"Вид як у Каховці": під Києвом затопило велике село (відео)

Місцеві мешканці звинувачують в бездіяльності голову громади

У селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, після сильних опадів підтопило одразу кілька вулиць. Місцями, рівень води сягає, щонайменше, по коліна.

Відео очевидців публікує Telegram-канал "Реальний Київ". Зазначають, що за словами місцевих, на цю мить затоплено чимало подвірʼїв та підвалів.

"Жителі стверджують, що минулого року Борщагівська громада здійснила капремонт з водовідведення на одній з вулиць на суму 6,5 млн грн, але результатом так званих "робіт" тергромади є затоплення після кожного дощу, всіх прилеглих територій", — пише канал новин, посилаючись на слова жительки села.

Софіївська Борщагівка на мапі

В повідомленні також зазначено, що за наявної інформації, "на звернення жителів не реагують та не вживають жодних заходів". І дійсно, в чаті громади бачимо наступне повідомлення:

"Борщагівська громада в особі Кудрика О., не вживає ніяких заходів, щодо усунення затоплення та виконання робіт щодо водовідведення. Не реагує на звернення громадян. Служби ДСНС, використовуючи величезні державні кошти, вимушені цілодобово відкачувати воду при кожному дощі. Бездіяльність та безкарність призводить до таких збитків", — йдеться в повідомленні.

Дійсно, на відео можна побачити машини ДСНС-ників, які відкачують воду та намагаються допомогти жителям громади. Згідно з повідомленнями, такого підтоплення в громаді не було давно.

"20 будинків уже затопило, сьогодні почало аномально заливати підвали та дороги. ДСНС не справляється з масштабами, робили огляд дронами — вид як у Каховці, будинки йдуть до половини затоплені", — пишуть місцеві.

Про село

Софіївська Борщагівка знаходиться в Бучанському районі Київської області. Входить до складу Борщагівської сільської громади. Відстань до столиці автомобільними шляхами складає всього 14 км. Згідно з останніми даними, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в селі проживало понад 25 тис. людей, що робило Софіївську Борщагівку найбільшим селом в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Росії "велика вода" заливає Оренбург. Там, внаслідок прориву греблі, почалася масова евакуація людей з уже затоплених районів.