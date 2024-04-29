У Києві просять створити офіційне кладовище для домашніх тварин: петиція набирає підписи
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Це додаткові надходження до бюджету міста
Жителі Києва виступили з ініціативою створити офіційне місце для поховання своїх чотириногих друзів. Створення кладовище допоможе запобігти несанкціонованим захованням на зелених зонах.
Петиція з цією пропозицією з'явилася на сайті Київської міської ради. Вона зібрала майже половину підписів.
"В більшості з нас є коти та собаки, які для нас члени сім'ї і яких ми дуже любимо. Але, на жаль, при втраті улюбленця ми стикаємося з великою проблемою поховання, бо офіційного кладовища для тварин наразі в нашому місті не існує", — йдеться у петиції.
Авторка підкреслює, виділення ділянки під кладовище може запобігти отруєнню ґрунтових вод та середовища.
"Якщо виділити офіційну територію під кладовище, у людей не тільки з'явиться можливість вшанувати пам'ять улюбленця, а зменшиться масове заховання тварин у парках, лісах та дворах будинків, що допоможе не допустити отруєння ґрунтових вод та середовища", — зазначається у петиції.
Також авторка вважає, що відкриття офіційного місця для поховання домашніх тварин може дати й додаткові надходження до бюджету Києва.
"Це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини, якщо знатимуть, що його не забудують та не знесуть в будь-який час", — додає авторка.
Раніше "Телеграф" писав, що у поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт на кладовища. Столична поліція забезпечуватиме громадський порядок і безпеку дорожнього руху біля місць поховань.