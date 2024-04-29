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Наснився страшний сон і викликав поліцію: киянин отримав штраф за хибний виклик

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Порушнику доведеться сплатити штраф
Порушнику доведеться сплатити штраф. Фото УНІАН

Інформація про вбивство не підтвердилася

Київські патрульні отримали повідомлення про вбивство, яке надійшло з Печерського району. Негайно прибувши на місце події, інспектори виявили заявника та з'ясували, що ніякого вбивства не було.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Виявилося, що чоловіку наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.

"Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних", — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці винесли постанову на чоловіка за ст. 183 КУпАП — свідомо неправдивий виклик спецслужб.

Порушник отримав штраф

Поліція нагадує, за свідомо хибний виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік з шатківницею для капусти намагався пограбувати банк. Зовнішній вигляд героя епізоду та вибір його "зброї" викликали багато питань у мережі.

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#Вбивство #Новини Києва #Хибний виклик #Викликав поліцію