Пропонував алкоголь і показував порно: у Києві колишній тренер розбещував малолітніх дівчат

Чоловік запрошував дітей до себе додому

У Києві колишній дитячий тренер спаював та розбещував неповнолітніх дівчат з якими він познайомився на вулиці. Чоловік показував дітям порнографію та схиляв їх до створення порно контенту.

Зловмисник знайшов підхід до дітей та швидко втерся до них у довіру. Правоохоронцям вдалося викрити злочинця та припинити його протиправну діяльність.

Так, у 2019 році у Подільському районі Києва 50-річний чоловік познайомився на вулиці із двома дівчатками, яким на той момент було 12 та 13 років. Зловмисник одразу ж завів розмову з дітьми та запросив їх до себе додому.

У себе вдома він пропонував неповнолітнім наркотики та алкоголь, а також показував їм порнографічні відео та фото. Потім чоловік вів із ними відверті розмови і схиляв дівчаток до створення власного порно контенту. За зображення та відео за їх участю він платив дітям гроші.

Такі зустрічі відбувалися у нього вдома регулярно на протязі чотирьох місяців.

Зловмисника затримали

У 2020 році правоохоронці вийшли на слід зловмисника та затримали його. Фігуранту було повідомлено про підозру в розбещенні неповнолітніх та виготовлення порно контенту. На час досудового розслідування він перебував під вартою.

Як виявилось, 50-річний чоловік раніше працював дитячим тренером.

Днями вироком Подільського районного суду затриманого було визнано винним у скоєних злочинах та призначено максимальний термін покарання – 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині зловмисник холоднокровно зарізав безпорадного старого, а потім відрізав у нього язик і голову. Інцидент стався на території села Софіївська Борщагівка.