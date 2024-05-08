У Києві друг сім'ї розбещував неповнолітню дочку знайомої: чоловік постане перед судом

Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми

У Києві судитимуть 35-річний чоловік, який розбещував 15-річну доньку своєї знайомої. Зловмисник через соцмережі надсилав їй свої інтимні фото та порновідео.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Обвинувачений виявився уродженцем Вінницької області.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до Деснянського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно 35-річного уродженця Вінницької області, що у соціальних мережах намагався звабити 15-річну дівчину, надсилаючи їй порнографію", — йдеться у повідомлені.

Слідство встановило, що влітку 2023 року чоловік знайшов через соціальні мережі неповнолітню доньку своєї знайомої, щоб задовольнити свою статеву пристрасть. Обвинувачений надсилав дівчині повідомлення сексуального характеру. Зловмисник вів з 15-річною розмови на інтимні теми, надсилав їй фото та відео порнографічного характеру.

"Чоловіка судитимуть за вчинення розпусних дій щодо особи що не досягла 16-річного віку, надсилання зображень порнографічного характеру неповнолітній, умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії", — зазначають у прокуратурі.

Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Зловмисник намагався звабити неповнолітню

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві колишній тренер, який розбещував малолітніх дівчат, отримав вирок. Чоловік показував дітям порнографію та схиляв їх до створення порно контенту.