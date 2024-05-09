У Києві до Вічного вогню прийшла пенсіонерка у радянській формі: за порушення закону її покарали (відео)

З жінкою спілкувалися поліцейські

У четвер, 9 травня, до київського парку Вічної Слави прийшла пенсіонерка Галина Савченко, яка була одягнена у радянську форму та пілотку з червоною зіркою, яка належить до забороненої в Україні комуністичної символіки. Жінка представилася членом Всеукраїнської спілки радянських офіцерів.

До пенсіонерки підійшли співробітники поліції діалогу та ввічливо попросили її зняти пілотку із забороненою символікою, проте почули категоричну відмову. Жінка активно сперечалася з правоохоронцями та наполегливо йшла у бік Вічного вогню.

Так, пенсіонерка Галина Савченко одягла радянську форму з медалями та пілотку із червоною зіркою. Жінка з букетом прийшла до київського парку Вічної Слави та хотіла покласти квіти до Вічного вогню на честь Дня перемоги.

До пенсіонерки підійшли правоохоронці, які попросили її зняти пілотку з серпом та молотом, які належать до забороненої в Україні комуністичної символіки, проте почули різку відмову.

Жінка почала говорити про те, що вона нічого не порушує і не знає про жодну заборону носіння комуністичної символіки. Її тривалий час переконували зняти пілотку, але вона відмовлялася.

"Ми — організація затверджена Мін’юстом України з правом носіння форми та нагород", — категорично заявила пенсіонерка.

Поліцейські наполягали на тому, що є закон, і він для всіх один. Жінку просили "почути їх" та зняти пілотку, але вона відмовилася.

Зрештою, за попередніми даними, на пенсіонерку склали адмінпротокол за носіння забороненої символіки.

Комуністична символіка в Україні заборонена

Варто зазначити, що в Україні заборонено символіку тоталітарних режимів, використання та демонстрація якої тягне за собою покарання аж до позбавлення волі.

Так, за використання, пропаганду та носіння комуністичної символіки передбачено адміністративну відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

До забороненої символіки належать: герб та прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутика, в якій зображено поєднання серпа та молота, п’ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади у вищих органах СРСР тощо.

Заборонена символіка

Нагадаємо, що починаючи з 2015 року в Україні щорічно відзначається День пам’яті та примирення 8 травня. З 2016 року замість "Дня Перемоги" відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні скасували 9 травня. Тепер є День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Він відзначається 8 травня та є вихідним днем.

Тепер 9 травня країна щорічно святкуватиме день Європи. Як зазначив президент Володимир Зеленський, " шануватимемо нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як раніше святкували День Перемоги в Києві. За роки незалежності військову техніку вперше було представлено на параді в Києві лише 2010 року — за часів президентства Віктора Януковича, який утік до Росії після Революції Гідності.