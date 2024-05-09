В Киеве к Вечному огню пришла пенсионерка в советской форме: за нарушение закона ее наказали (видео)

С женщиной общались полицейские

В четверг, 9 мая, в киевский парк Вечной Славы пришла пенсионерка Галина Савченко, которая была одета в советскую форму и пилотку с красной звездой, которая относится к запрещенной в Украине коммунистической символике. Женщина представилась членом Всеукраинского союза советских офицеров.

К пенсионерке подошли сотрудники полиции диалога и вежливо попросили ее снять пилотку с запрещенной символикой, однако услышали категорический отказ. Женщина активно спорила с правоохранителями и настойчиво шла в сторону Вечного огня.

Так, пенсионерка Галина Савченко надела советскую форму с медалями и пилотку с красной звездой. Женщина с букетом пришла в киевский парк Вечной Славы и хотела возложить цветы к Вечному огню в "честь Дня победы".

К пенсионерке подошли правоохранители, которые попросили ее снять пилотку с серпом и молотом, которые относятся к запрещенной в Украине коммунистической символике, однако услышали резкий отказ.

Женщина начала говорить о том, что она ничего не нарушает и не знает ни о каком запрете ношения коммунистической символики. Ее длительное время убеждали снять пилотку, однако она отказывалась.

"Мы — организация утвержденная Минюстом Украины с правом ношения формы и наград", — категорично заявила пенсионерка.

Полицейские настаивали на том, что есть закон и он для всех один. Женщину просили "услышать их" и снять пилотку, но она отказалась.

В конечном результате, по предварительным данным, на пенсионерку составили админпротокол за ношение запрещенной символики.

Коммунистическая символика в Украине запрещена

Стоит отметить, что в Украине запрещена символика тоталитарных режимов, использование и демонстрация которой влечет за собой наказания вплоть до лишения свободы.

Так, за использование, пропаганду и ношение коммунистической символики предусмотрена административная ответственность, которая влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

К запрещенной символике относятся: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

Запрещенная символика

Напомним, что начиная с 2015 года в Украине ежегодно отмечается День памяти и примирения 8 мая. С 2016 года вместо "Дня Победы" отмечается "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

После начала полномасштабного вторжения России, в Украине отменили 9 мая. Теперь есть День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он отмечается 8 мая и является выходным днем.

Теперь 9 мая страна ежегодно будет праздновать день Европы. Как отметил президент Владимир Зеленский, "будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как раньше праздновали День Победы в Киеве. За годы независимости военная техника впервые была представлена на параде в Киеве только в 2010 году — во времена президентства Виктора Януковича, который бежал в Россию после Революции Достоинства.