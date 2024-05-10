Провалилася у зливну трубу: у Києві рятувальники вивільняли жінку три години (фото)

Через необережність потрапила в пастку

У Києві на одному з підприємств жінка провалилася ногою в зливну металеву трубу. Потерпілу вдалося врятувати.

Про це повідомляє КАРС "Київська служба порятунку". Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

"Виклик до оперативного чергового КАРС "Київська служба порятунку" надійшов об 11:35, просили допомогти вивільнити ногу молодої дівчини, яка через необережність потрапила в справжню пастку. Ногою дівчина провалилась у зливну металеву трубу одного з цехів підприємства і самотужки та навіть за допомогою колег витягти застряглу ногу не змогла", — йдеться в повідомлені.

Рятувальники за допомогою спецінструментів та електричної кутової шліфмашини звільнили ногу жінки. Після цього потерпілу передали медикам.

Жінка опинилася в пастці

"На місце події оперативно виїхали рятувальники четвертого аварійно-рятувального взводу, за допомогою спецінструментів вони вибили з бетону стакан каналізації, розрізали його електричною кутовою шліфмашиною — й так вивільнили ногу потерпілої. Дівчину передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого огляду", — зазначають у службі.

Порятунок жінки на підриємстві

У КАРС підкреслюють, що до робіт було залучено 5 рятувальників служби та одна одиниця техніки. Операція з порятунку протривала майже три години, щоб не травмувати ногу потерпілої.

Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося врятувати жінку

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві врятували самогубця, який стояв на краю шляхопроводу і хотів стрибнути під потяг. Чоловік перебував у збудженому стані та спочатку не йшов на контакт із поліцією.