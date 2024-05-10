Провалилась в сливную трубу: в Киеве спасатели высвобождали женщину три часа (фото)

По неосторожности попала в ловушку

В Киеве на одном из предприятий женщина провалилась ногой в сливную металлическую трубу. Потерпевшую удалось спасти.

Об этом сообщает КАРС "Киевская служба спасения". Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Вызов в оперативный дежурный КАРС "Киевская служба спасения" поступил в 11:35, просили помочь высвободить ногу молодой девушки, которая по неосторожности попала в настоящую ловушку. Ногой девушка провалилась в сливную металлическую трубу одного из цехов предприятия и самостоятельно и даже с помощью коллег вытянуть застрявшую ногу не смогла", — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специнструментов и электрической угловой шлифмашины освободили ногу женщины. После этого пострадавшую передали медикам.

Женщина оказалась в ловушке

"На место происшествия оперативно выехали спасатели четвертого аварийно-спасательного взвода, с помощью специнструментов они выбили из бетона стакан канализации, разрезали его электрической угловой шлифмашиной — и так высвободили ногу потерпевшей. Девушку передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра", — отмечают в службе.

Спасение женщины на предприятии

В КАРС подчеркивают, что к работам были привлечены 5 спасателей службы и одна единица техники. Операция по спасению продлилась почти три часа, чтобы не травмировать ногу потерпевшей.

Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти женщину

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве спасли самоубийцу, который стоял на краю путепровода и хотел прыгнуть под поезд. Мужчина находился в возбужденном состоянии и сначала не шел на контакт с полицией.