Провалилась в сливную трубу: в Киеве спасатели высвобождали женщину три часа (фото)
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По неосторожности попала в ловушку
В Киеве на одном из предприятий женщина провалилась ногой в сливную металлическую трубу. Потерпевшую удалось спасти.
Об этом сообщает КАРС "Киевская служба спасения". Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
"Вызов в оперативный дежурный КАРС "Киевская служба спасения" поступил в 11:35, просили помочь высвободить ногу молодой девушки, которая по неосторожности попала в настоящую ловушку. Ногой девушка провалилась в сливную металлическую трубу одного из цехов предприятия и самостоятельно и даже с помощью коллег вытянуть застрявшую ногу не смогла", — говорится в сообщении.
Спасатели с помощью специнструментов и электрической угловой шлифмашины освободили ногу женщины. После этого пострадавшую передали медикам.
"На место происшествия оперативно выехали спасатели четвертого аварийно-спасательного взвода, с помощью специнструментов они выбили из бетона стакан канализации, разрезали его электрической угловой шлифмашиной — и так высвободили ногу потерпевшей. Девушку передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра", — отмечают в службе.
В КАРС подчеркивают, что к работам были привлечены 5 спасателей службы и одна единица техники. Операция по спасению продлилась почти три часа, чтобы не травмировать ногу потерпевшей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве спасли самоубийцу, который стоял на краю путепровода и хотел прыгнуть под поезд. Мужчина находился в возбужденном состоянии и сначала не шел на контакт с полицией.