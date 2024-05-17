У Києві ЦНАПи готові приймати українців для оновлення даних: як вони працюватимуть (відео)

Центри можна знайти у кожному з районів столиці

Починаючи з суботи, 18 травня всі київські ЦНАПи (Центри надання адміністративних послуг) почнуть приймати військовозобов’язаних українців для оновлення облікових даних. На даний момент до системи підключено вже понад 300 операторів.

Столичні ЦНАПи працюють із понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Про це розповіла директор департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай в ефірі "Київ 24".

Мешканці Києва зможуть оновити облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, які розташовані у кожному з районів столиці.

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов’язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", — зазначила директор департаменту ЦНАП у Києві.

Шамрай також підкреслила, що звернутися по послугу можуть усі охочі, нікому не відмовлятимуть, і додала, що ЦНАПи столиці вже підключені до системи. При собі необхідно буде мати посвідчення особи, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Система буде ідентифікувати клієнтів. Якщо система певним чином не буде пропускати з якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", — додала вона.

Столичні ЦНАПи працюють із понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Всю інформацію, що вас цікавить, можна отримати за наступними номерами телефонів: 202-60-38 і 202-60-39.

Також можна звернутися з питанням, що вас цікавить, написавши на електронну пошту: [email protected].

Адреси столичних ЦНАПів по районах ви зможете знайти у матеріалі "Телеграфу".

Нагадаємо, що в суботу, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію і всі військовозобов’язані українці повинні обов’язково оновити свої персональні дані. На це дається рівно 60 днів.

Для цього передбачено "три шляхи" — прийти до ТЦК, відвідати Центр надання адміністративних послуг (ЦПАУ) або оновити дані через електронний кабінет призовника.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має оновити свої дані, а згодом пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам швидко та зручно знайти у столиці "Пункти незламності". Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.