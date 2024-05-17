Масштабний потоп на "Либідській": за Київтеплоенерго взялася прокуратура

Комунальне підприємство неодноразово проводило капремонт

Днями у Києві двічі проривало трубопровід біля станції метро "Либідська" на вулиці Антоновича. У зв'язку з цим розпочато досудове розслідування за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів під час капітальних ремонтів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Зазначається, що КП "Київтеплоенерго" проводили ремонтні роботи біля ТРЦ "Ocean Plaza" не один рік постіль.

"Слідством встановлено, що починаючи з 2019 року по теперішній час службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича у м. Києві, що в подальшому призводило до регулярних проривів та аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках)", — йдеться у повідомлені.

Прокуратура почала досудове розслідування

З 2019 року "Київтеплоенерго" реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. За цей час було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж у столиці.

Ремонтні роботи

Прокуратура зазначає, що слідчі дії тривають.

Повторні прориви магістрального трубопроводу біля ТРЦ

Нагадуємо, 14 травня на вулиці Антоновича біля станції метро "Либідська" прорвало трубопровід. Внаслідок надзвичайної ситуації вода затопила все навколо, в тому числі й столичну підземку.

Після потопу на вулиці почався транспортний колапс. Утворився величезний затор.

Як зазначили у КМДА, прорив стався під час гідравлічних випробувань, які необхідно було провести для підготовки до наступного опалювального сезону.

Наступного ж дня, 15 травня, знову прорвало трубу біля "Ocean Plaza". Вода буквально била фонтаном, заливаючи все довкола.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затопило ще одну вулицю на лівому березі. Людям не було як обійти великі потоки брудної води.