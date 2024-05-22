Частина киян залишилася без світла: що сталося і коли повернуть електропостачання

Електрику обіцяють скоро повернути

Частина мешканців Києва в Оболонському районі залишилась без світла. Через локальну аварію припинилося подання електроенергії до низки будинків на Оболонському проспекті, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенко та Зої Гайдай.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10:00", — повідомляється в Telegram-каналі ДПЕК.

Енергетики нагадали, що 22 травня у столиці діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Вони застосовуються з 7:00 до 18:00. Про можливі зміни інформуватимуть.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і як швидко переглянути графіки відключень світла у Києві. Отримувати сповіщення про відключення електрики можна прямо у телефоні. Це можна зробити у додатку "Київ Цифровий".

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 21 травня, кияни помітили увімкнені ліхтарі вранці — у той час, коли по всьому Києву діяли графіки відключення світла. Сталося це у Оболонському районі столиці. Вимкнули ліхтарі лише о 9-й ранку разом зі світлом у будинках. Киян цей факт обурив.