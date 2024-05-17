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Відключення світла в Києві: як і де швидко переглянути графіки

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Про обмеження електропостачання можна знайти у додатку Новина оновлена 17 травня 2024, 10:54
Про обмеження електропостачання можна знайти у додатку. Фото Колаж "Телеграфу"

Отримувати сповіщення можна за декілька кліків

У Києві продовжують застосовувати контрольовані відключення світла. Швидко та просто переглянути графіки та отримувати сповіщення про відключення електрики можна прямо в телефоні. Це можна зробити в застосунку "Київ Цифровий".

Для цього потрібно виконати декілька простих кроків. "Телеграф" розповідає, як знайти графіки в додатку.

  • В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
  • Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
  • Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
  • Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.

Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Також дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою можна в інший спосіб. Це можна зробити за допомогою кількох методів.

Графіки можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:

  • Перейдіть на сайт YASNO.
  • Виберіть свій регіон у правому верхньому кутку.
  • Натисніть на "Графік можливих відключень".
  • Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також перевірити стан електропостачання можна на сайту ДТЕК. Для цього:

  • Перейдіть на сайт ДТЕК.
  • Виберіть пункт "Відсутня електроенергія".
  • Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Нагадуємо, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Раніше "Телеграф" писав, де киянам знайти "Пункти незламності" у випадку відключення світла. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та просто зігрітися.

Теги:
#Новини Києва #Відключення світла #Київ Цифровий #Графіки відключень у Києві