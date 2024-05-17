Відключення світла в Києві: як і де швидко переглянути графіки

Отримувати сповіщення можна за декілька кліків

У Києві продовжують застосовувати контрольовані відключення світла. Швидко та просто переглянути графіки та отримувати сповіщення про відключення електрики можна прямо в телефоні. Це можна зробити в застосунку "Київ Цифровий".

Для цього потрібно виконати декілька простих кроків. "Телеграф" розповідає, як знайти графіки в додатку.

В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.

Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Також дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою можна в інший спосіб. Це можна зробити за допомогою кількох методів.

Графіки можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейдіть на сайт YASNO.

Виберіть свій регіон у правому верхньому кутку.

Натисніть на "Графік можливих відключень".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також перевірити стан електропостачання можна на сайту ДТЕК. Для цього:

Перейдіть на сайт ДТЕК.

Виберіть пункт "Відсутня електроенергія".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Нагадуємо, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Раніше "Телеграф" писав, де киянам знайти "Пункти незламності" у випадку відключення світла. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та просто зігрітися.