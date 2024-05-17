Відключення світла в Києві: як і де швидко переглянути графіки
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Отримувати сповіщення можна за декілька кліків
У Києві продовжують застосовувати контрольовані відключення світла. Швидко та просто переглянути графіки та отримувати сповіщення про відключення електрики можна прямо в телефоні. Це можна зробити в застосунку "Київ Цифровий".
Для цього потрібно виконати декілька простих кроків. "Телеграф" розповідає, як знайти графіки в додатку.
- В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
- Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
- Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
- Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.
Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.
Також дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою можна в інший спосіб. Це можна зробити за допомогою кількох методів.
Графіки можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:
- Перейдіть на сайт YASNO.
- Виберіть свій регіон у правому верхньому кутку.
- Натисніть на "Графік можливих відключень".
- Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також перевірити стан електропостачання можна на сайту ДТЕК. Для цього:
- Перейдіть на сайт ДТЕК.
- Виберіть пункт "Відсутня електроенергія".
- Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Нагадуємо, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
Раніше "Телеграф" писав, де киянам знайти "Пункти незламності" у випадку відключення світла. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та просто зігрітися.