Часть киевлян остались без света: что произошло и когда вернут электроснабжение

Электричество обещают скоро вернуть

Часть жителей Киева в Оболонского районе остались без света. Из-за локальной аварии прекратилась подача электроэнергии в ряд домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

"Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет к 10:00", — сообщается в Telegram-канале ДТЭК.

Энергетики напомнили, что 22 мая в столице действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии. Они применяются с 7:00 до 18:00. О возможных изменениях будут информировать.

Напомним, ранее мы рассказывали, где и как быстро просмотреть графики отключений света в Киеве. Получать уведомления об отключении электричества можно прямо в телефоне. Это можно сделать в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 21 мая, киевляне заметили включенные фонари утром — в то время, когда по всему Киеву действовали графики отключения света. Произошло это в Оболонском районе столицы. Выключили фонари только в 9 утра вместе со светом в домах. Киевлян этот факт возмутил.