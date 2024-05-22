Вихвалявся "зв'язками" і пропонував допомогти "знятися" з військового обліку: у Києві затримали спритного шахрая (фото)

Чоловікові загрожує реальне тюремне ув'язнення

Житель Києва вигадав шахрайську схему для обману військовозобов’язаних українців — чоловік вихвалявся "зв’язками" та пропонував допомогти отримати документи для зняття з військового обліку. Його "послуги" коштували 8000 доларів США.

Отримавши вказану суму, аферист просто зникав і довірливі "клієнти" більше ніколи його не бачили. На слід зловмисника вдалося вийти правоохоронцям, які провели затримання шахрая. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Так, 37-річний мешканець столиці обіцяв військовозобов’язаним чоловікам організувати видачу довідок, які надалі могли б допомогти їм знятися з військового обліку. Аферист вихвалявся "потрібними зв’язками" і вміло знаходив довырливих "клієнтів".

За свої "послуги" зловмисник брав 8 000 доларів США, проте жодних довідок він нікому не надавав.

Злочинця затримали

Отримавши гроші, аферист просто "розчинявся", пояснюючи своє зникнення нібито виникненням форс-мажорних обставин. Насправді ж, жодних зв’язків чи знайомств, якими він хвалився перед "клієнтами", чоловік не мав.

Особу зловмисника вдалося встановити правоохоронцям. У ході проведення досудового розслідування було зафіксовано низку фактів отримання зловмисником грошей від військовозобов’язаних.

Злочинець брав з "клієнтів" по 8 000 доларів США

Чоловікові повідомили про підозру в чиненні шахрайства. Досудове розслідування по цій справі триває.

Санкція статті, яка йому інкримінується, передбачає до 5 років позбавлення волі.

Кошти вилучили

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Святошинському районі столиці чоловік влаштував підпал дверей квартири на 9 поверсі однієї з житлових багатоповерхівок. Зловмисник ретельно підготувався до скоєння злочину і вдягнув на "справу" каптур, темні окуляри та рукавички, а після підпалу спробував приховати речові докази. Незважаючи на це, його було оперативно затримано.