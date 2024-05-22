Хвастался "связями" и предлагал помочь "сняться" с военного учета: в Киеве задержали ушлого мошенника (фото)

Мужчине грозит реальное тюремное заключение

Житель Киева придумал мошенническую схему для обмана военнообязаных украинцев — мужчина хвастялся "связями" и предлагал помочь получить документы для снятия с воинского учета. Его "услуги" стоили 8 000 долларов США.

Получив указанную сумму аферист попросто "испарялся" и доверчивые "клиенты" больше никогда его не видели. На след злоумышленника удалось выйти правоохранителям, которые и провели задержание мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, 37-летний житель столицы обещал военнообязанным мужчинам организовать выдачу справок, которые в дальнейшем могли бы им помочь сняться с воинского учета. Аферист хвастался "нужными связями" и умело находил "клиентов".

За свои "услуги" злоумышленник брал 8 000 долларов США, однако никаких справок он никому не предоставлял.

Преступника задержали

Получив деньги аферист попросту "испарялся", объясняя свое исчезновение якобы возникновением форс-мажорных обстоятельств. На самом деле никаких связей или знакомств, которыми он хвастался перед "клиентами", мужчина не имел.

Личность злоумышленника удалось установить правоохранителям. В ходе проведения досудебного расследования был зафиксирован ряд фактов получения злоумышленником денег от военнообязанных.

Преступник брал с "клиентов" по 8 000 долларов США

Мужчине сообщили подозрение в совершении мошенничества. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Денежные средства изъяли

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Святошинском районе столицы мужчина устроил поджог двери квартиры на 9-м этаже одной из жилых многоэтажек. Злоумышленник тщательно подготовился к совершению преступления и надел на "дело" капюшон, темные очки и перчатки, а после поджога попытался скрыть вещественные доказательства. Несмотря на это он был оперативно задержан.