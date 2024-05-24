Відключають світло на 12 годин: до Києва доводяться найменші ліміти

При визначенні лімітів має враховуватися наявність критичної інфраструктури у регіоні, Омельченко

Наразі Київ має суворі графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів, які передбачають гарантовані 12-годинні відключення, тоді як електропостачання забезпечується лише на 4 години. Це важко пояснити виключно дефіцитом потужностей в Об’єднаній енергетичній системі України

Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він висловив стурбованість щодо поточної ситуації з енергопостачанням у столиці.

Київ має велику кількість критично важливих об'єктів інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність не лише самого міста, а й всієї країни. Однак "Укренерго" повинне доводити регіональні ліміти відповідно до положень вказаної методики.

"Проблема ще й у тому, що в Києві розташована величезна кількість критичної інфраструктури, що працює на загальнодержавні інтереси яку заборонено обмежувати. Даний фактор методика Міненерго не враховує, тому у Києві найтриваліші відключення порівняно із іншими регіонами. Власне, у деяких регіонах гарантоване відключення населення не перевищує 2-3 години", — зазначає експерт.

Омельченко попереджає, що якщо ситуація залишиться без змін, влітку, коли зростає сезонне споживання, а більшість атомних блоків перебувають на планових ремонтах, енергозабезпечення киян може ще більше погіршитися. В опалювальний сезон ситуація може стати критичною.

"При цьому збільшення тарифів навіть удвічі суттєво не вплине на графіки погодинних відключень. Цей фактор може призвести до підвищення градусу соціального напруження в державі й негативно відобразитися на військово-політичній ситуації в цілому", — підкреслює директор енергетичних та інфраструктурних програм.

Експерт вважає, що при визначенні лімітів повинні враховувати наявність загальнодержавної інфраструктури в регіоні.

"Уряд нарешті зрозумів дану проблему й тому Д. Шмигаль надав доручення удосконалити методику із надання лімітів. На мій погляд, визначення лімітів для населення має враховувати наявність у регіоні загальнодержавної інфраструктури й воно також має зважати на відсоток реально проживаючих мешканців у кожному регіоні від усього населення країни", — додав Омельченко.

Нагадуємо, що у п'ятницю, 24 травня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла. Вони діятимуть до 00:00.

Причиною обмеження електропостачання в денні години є дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України. Це заважає сонячним електростанціям працювати на максимум.

Раніше "Телеграф" писав, що київська кільцева електричка змінює графік на все літо. Причина — будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.